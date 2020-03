IJmond Brandon maakt indruk bij The Voice Kids: "Ik kreeg overal berichtjes"

BEVERWIJK - De telefoon van Brandon Bakkum (13) uit Beverwijk maakt dit weekend overuren. De jonge zanger doet mee aan het televisieprogramma The Voice Kids. En met succes, want hij is door naar de volgende ronde. Direct na de aflevering van afgelopen vrijdag stroomde zijn inbox vol.

NH Nieuws

"Ik kreeg overal berichtjes", zegt Brandon. "Via facebook, instagram en het stond ook op de website van RTL Boulevard. Het was wel leuk die avond want ik hou er wel van om aandacht te krijgen." Brandon keek de aflevering vrijdagavond met zijn familie en kon daarna maar moeilijk in slaap komen. "Na de uitzending ben ik nog een half uurtje beneden blijven zitten met mijn ouders, zus en haar vriendje maar daarna ging ik naar bed. Ik kon niet slapen maar ik moest wel mijn telefoon beneden houden omdat ik er anders alleen maar op zou kijken." De opnames van het programma vonden al eerder plaats en dus moest Brandon het bereiken van de volgende ronde geheim houden. "Het was moeilijk om het voor me te houden want ik wilde het natuurlijk tegen iedereen vertellen. Maar dat mocht niet want dan zou ik het wel te horen te krijgen."

Nog even terug naar het optreden. Dat ging uitstekend maar daarna barstte Brandon door alle spanning en sensatie in tranen uit, en dat was een beetje gek om terug te zien. "Ik vond het eerst beschamend maar later ook wel leuk. Als ik niet had gehuild dan was ik ook niet bij boulevard terecht gekomen. En dan had ik ook niet al die reacties gekregen. Eerst wilde ik dat het er werd uitgeknipt maar toen ik het had gezien vond ik het toch wel leuk."