Jonge Beverwijker (13) werkt aan ultieme droom: "Wil volkszanger worden"

VELSEN-NOORD - Brandon Bakkum (13) heeft een jongensdroom: Nederland veroveren als volkszanger. "Maar niet voor het geld, vooral omdat ik het leuk vind als mensen genieten."

Vandaag schalde zijn stemgeluid door ouderencentrum De Schulpen in Velsen-Noord. Dat doet de jonge Beverwijker vaker, spontaan voor mensen zingen. Soms als hij ergens met school komt, of anders omdat hij dat 'gewoon' een toffe plek vindt om te zingen. "En dat komt nu goed uit in de vakantie", lacht de 'Hazes in spe'. "Naar het strand gaan of voetballen, dat kan ook later wel weer een keer", aldus de volkszanger in de dop.

Brandon is gek op Nederlandse muziek. En dat is dan ook waar hij Nederland mee hoopt te veroveren. Tot groot genoegen van de ouderen in de Schulpen. "Dat kunnen wij ook prima verstaan", lacht bewoonster Jopie Hanssen. "En hij zingt ook prachtig. Moedig dat hij dit durft en ik gun het hem van harte."

Volle Arena

De stip op de horizon ligt voor Brandon in de hoofdstad. "Als ik mag dromen, dan droom ik niet van een volle Kuip, maar van een volle (Johan Cruijff) Arena. Want ik ben voor Ajax."

De ouderen drukten hem na afloop een muntstuk in de hand. Dat leverde hem na vijf gezongen nummers toch ook nog een lekker zakcentje op.