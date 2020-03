Doel actie Doneer een Mondkapje verhoogd naar 400.000: "Moet lukken"

HOORN - De vraag naar mondkapjes is door de coronacrisis enorm hoog geworden. West-Friese ondernemers zijn daardoor de actie Doneer een Mondkapje gestart, en de eerste 100.000 mondkapjes worden deze week verwacht vanuit China. Inmiddels heeft de organisatie het streefaantal verhoogd naar 400.000.

Sun Walenkamp, woordvoerder van de actie, heeft de hoop dat dit aantal gehaald gaat worden. "We gaan goed, maar het is nog lang niet genoeg", zegt hij. "Elke dag zijn er alleen al in de ziekenhuizen ruim 100.000 mondkapjes nodig. Maar als iedereen een steentje bijdraagt, moet dat lukken. Ieder moment komen er nieuwe donateurs bij!"

De West-Friese ondernemers hadden nauw contact met het Dijklander Ziekenhuis, om ervoor te zorgen dat de juiste mondkapjes werden ingekocht. Zorginstellingen kopen de mondkapjes voor de kostprijs in van de actie. Walenkamp legt uit dat ze er geen winst op willen maken.

"Wij vinden het een verschrikkelijke gedachte dat mensen winst maken op andermans ellende", aldus Walenkamp. "Gelukkig hebben wij de de organisatie en logistiek om de prijs zo laag mogelijk te houden. Zo komt iedere gedoneerde euro op de juiste plek terecht."

Door heel Nederland

De eerste lading mondkapjes wordt binnenkort door de West-Friese ondernemers naar het Dijklander Ziekenhuis gebracht, maar de organisatie staart zich niet blind op de regio. "Als het in Den Bosch meer nodig is dan moet het daar natuurlijk naartoe", vertelt Camiel Dekker, initiatiefnemer van de actie. "Het gaat er ons om dat we de mensen helpen."

Eerder sprak NH Nieuws met de West-Friese ondernemer Camiel Dekker over de actie: