Jan en Laura terug uit Guatemala: "Ze zagen ons als degenen die het virus brachten"

Als ze op straat lopen wordt Laura vanuit het niets geduwd door een man en valt over een hekje. "Jan had het niet gezien en om te voorkomen dat hij de man te lijf zou gaan zei ik maar dat het per ongeluk ging. Maar de dagen erna durfde ik het hotel niet meer uit." Ze zijn niet de enigen zo blijkt. "Achteraf hoorden we dat er meerdere studenten van de Spaanse school werden geduwd en bespuugd, of verwensingen naar het hoofd kregen."

Ze waren al negen maanden op reis, waarbij ze onder meer in Zuidoost-Azië, Australië en Nieuw Zeeland waren geweest. In Guatemala leek er in eerste instantie niks aan de hand, totdat de sfeer omsloeg. "Ze zagen ons als degen die het virus brachten. En dat zij daardoor binnen moesten zitten, en dat er beperkingen voor hen werden opgelegd", vertelt het stel.

Met een vliegtuig naar Nederland is niet mogelijk vanuit Guatemala. Wel wordt ze een busreis naar Mexico aangeboden waarna ze naar huis kunnen vliegen, maar volgens Jan bedanken ze daarvoor. "Ik zag het niet zo zitten met een groep van dertig blanke Europeanen naar de grens te rijden. Dan ben je toch een makkelijke prooi. Dus hebben we ervoor gekozen met een Duits stel per auto de grens over te steken."

Ze willen nog maar één ding: naar huis, en doen onder meer een wanhopige oproep via Facebook aan premier Mark Rutte om ze op te laten halen. Daarna komen ze in contact met de Nederlandse ambassade, die bezig is zo'n 170 landgenoten daar weg te krijgen.

Na een reis van vijf uur kwamen ze bijna aan bij de grens. "Daar kregen we bericht dat het niet veilig was op de plek waar we wilden oversteken. Dus hebben we ervoor gekozen een uur om te rijden en naar een andere plek te gaan. Daar hing al een geel lintje dat je er niet meer voorbij mocht. Maar toen werden we geroepen dat we er toch voorbij mochten. En vlak na ons is de grens gesloten, dus het was net aan."

Eenmaal in Mexico is het ook nog allesbehalve zeker dat ze kunnen vliegen naar Nederland. "Veel vluchten werden geannuleerd, dus dat vond ik wel spannend. Pas toen we de lucht in gingen, dacht ik: we gaan.", vertelt Laura. Uiteindelijk kwamen ze na 2,5 dagen reizen in Nederland aan. "We waren oplucht dat we er waren. Deze reis gaan we zeker niet vergeten. Het was een knallend slot."