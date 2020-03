Dringende oproep van Jan in Guatemala aan Mark Rutte en KLM: "Laat ons thuiskomen!"

GUATEMALA - De Bovenkarspeler Jan Dekker en Laura Meester uit Wervershoof doen een dringende oproep aan Mark Rutte, KLM en het ministerie van Buitenlandse Zaken om ze zo spoedig mogelijk terug naar Nederland te halen. Het stel verblijft in Guatemala, waar de situatie door de coronacrisis steeds onveiliger wordt voor Europeanen.

Jan en zijn vriendin doen nu een beroep op minister-president Mark Rutte, het ministerie van Buitenlandse Zaken en KLM om hen zo spoedig mogelijk uit het Centraal-Amerikaanse land te halen. Eerder zei Rutte dat het kabinet zal doen wat nodig is om Nederlanders te steunen. "Wij laten u niet in de steek", waren destijds de woorden van de minister-president.

"Ineens werd mijn vriendin over een hek geduwd door een inwoner van Guatemala, terwijl zij alleen maar 'hola' zei", vertelt Jan. "Hij had echter een andere boodschap: Europeanen zijn niet welkom." Na de duw ontstond er een vechtpartij, waarbij Jan en de andere man uit elkaar moesten worden gehouden.

Docenten van de Spaanse school van Jan en Laura stellen dat het beter is om zo snel mogelijk het land te verlaten, ondanks dat zij en Guatemala afhankelijk zijn van het geld van toeristen. Het vliegveld is echter hermetisch afgesloten en er kan alleen via land naar Mexico gereden worden, waar de vooruitzichten door versperringen en spanningen ook niet goed zijn.

Europeanen worden door het land in Centraal-Amerika gezien als verspreiders van het coronavirus. Meerdere Europeanen worden in Guatemala op straat geïntimideerd en ook geduwd, zoals Laura. "Het maakt voor hen niet uit dat wij Europa door onze reizen al negen maanden niet hebben gezien. Laat ons die zondebok niet zijn", sluit Jan af.