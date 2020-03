Psycholoog Debbie maakt zich zorgen: “Pas goed op jezelf”

BROEK IN WATERLAND - Debbie Been uit Broek in Waterland is psycholoog en gedragstherapeut. Zij merkt dat er veel aandacht is voor het medische deel van het coronavirus, maar ze maakt zich ook veel zorgen over de psychische gezondheid van de mensen. Debbie: "Er zijn veel mensen alleen."

“Mensen zijn psychisch meer kwetsbaar”, zegt Debbie. Hoewel de psychologische hulp op afstand verrassend goed gaat, betreft het nu ook een groep mensen die hier niet bekend mee zijn. Negatieve gedachten komen ook voor bij mensen van wie je het niet verwacht. Door de schaamte is er een drempel om over dit onderwerp te praten. Debbie: "Mensen zeggen het gewoon niet."

De dingen die voorheen zo makkelijk konden, vallen nu door alle maatregelen weg. Debbie: "Je bent ondernemer en je hebt ineens geen werk meer. Op dit moment kan je niet eens met een vriend gaan hardlopen om stoom af te blazen." Het zorgt ervoor dat gezinnen onder druk komen te staan en dat terwijl deze periode überhaupt voor veel mensen erg zwaar is. "Dit tijdperk vraagt veel van ons."

Zeven tips van psycholoog Debbie om deze periode door te komen:

1. Zeg dat het niet goed met je gaat. Dit kan online en bijvoorbeeld anoniem, maar in je omgeving is er misschien ook wel iemand die graag een luisterend oor wil aanbieden.

2. Structuur is belangrijk. Sta op een vaste tijd op en ga op een normale tijd weer slapen. Begin je ochtend met een routine: opstaan, douchen, aankleden en eten. Ga niet de hele dag in je pyjama zitten.

3. Plan in de ochtend iets in, dan heb je een fijne start van de dag. Je kunt jezelf bijvoorbeeld iets nieuws leren met een gratis tutorial van Youtube.

4. Sociale interactie helpt tegen negatieve gedachten. Er zijn veel initiatieven gaande online, denk aan borrels op vrijdagmiddag of online schaken. Ook kun je iemand facetimen om zo toch nog een bekend gezicht te zien.

5. Het klinkt misschien gek, maar je kunt jezelf troosten. Je hersenen maken geen onderscheid hierin. Een aai over je arm kan al helpen tegen ‘huidhonger’.

6. Zorg dat je ook van je scherm weggaat. De hele dag online zorgt voor een overbelasting van de hersenen.

7. Piekeren is funest voor je gemoedstoestand, dus doe dit gedoseerd. Je kunt een piekerkwartiertje instellen. Door op een gerichte tijd ermee bezig te zijn, heb je op andere momenten ruimte voor andere gedachten.

Vijf tips voor de omstanders:

1. Pak je telefoon en bel iemand op. Ook al is iemand somber, bellen helpt.

2. Je mag adviseren om hulp te vragen, maar geef geen goedbedoelde adviezen.

3. Verras iemand met een klein cadeautje voor de deur, zoals een bloemetje.

4. Kijk naar je buren en vraag hoe het gaat. Het helpt om proactief te handelen, mensen vragen niet snel om hulp.

5. De video 'Living with the black dog' van de World Health Organization, geeft meer informatie over depressie.

Debbie vindt het belangrijk dat mensen preventief handelen en aan de bel trekken. Ze maakt zich zorgen: “Heel veel gezinnen hebben het veel moeilijker dan je denkt. De situatie vraagt veel van ons. Blijf goed voor jezelf zorgen.”