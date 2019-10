Meer vrijwilligers nodig voor strijd tegen eenzaamheid in Den Helder: "Het maakt je depressief"

DEN HELDER - In Wijkcentrum Den Helder werd vanmiddag een speciale bijeenkomst georganiseerd voor mensen die nog amper contacten hebben, en de vrijwilligers die ze proberen te helpen. Bijna de helft van de inwoners heeft wel eens last van eenzaamheid en er is veel meer hulp nodig om al die mensen te helpen.

Humanitas organiseerde de middag samen met het Wijkcentrum en zorggroep Tellus. Zo'n 80 mensen, waarvan ook een aantal vaste gasten van het centrum, schoven aan voor een gezellige middag met workshops, handmassages en livemuziek.

"We komen enorm veel handen tekort", vertelt Denise van Dijk van Humanitas. "Er zijn nog zoveel mensen die thuis zitten en die niet zichtbaar zijn. Er is een groot tekort aan vrijwilligers en dat is jammer want daardoor kun je die mensen niet helpen"

Monique is 57 jaar oud en komt uit Julianadorp. Zij is vrijwilliger bij het wijkcentrum maar is vaak eenzaam: "Het maakt je depressief. Het zorgt dat je niks meer leuk vindt. Vroeger vond ik de zomer de mooiste periode met terrasjes en gezellig barbecuen. Nu doe ik niks meer"

Door bij het wijkcentrum aan de slag te gaan hoopt ze weer wat meer een sociaal netwerk op te bouwen: "Maar het is lastig. Vooral de weekenden zijn stil. Je merkt dan ook dat Whatsapp en Facebook stilliggen omdat iedereen met zijn gezin bezig is."

Gerard Pieterman is net als vrijwilliger aan de slag gegaan bij het project Vriendelijk Huisbezoek van Humanitas. Er staan mensen op de wachtlijst. Gerard koos een echtpaar uit: "Die vrouw vertelde me dat ze wel sombere gedachten heeft. Op een gegeven moment begon ze te lachen, ze zei dat dat lang geleden was."

De organisatie heeft in de hele Noordkop borden aan lantaarnpalen gehangen in de hoop nieuwe vrijwilligers te werven. "Het is erg laagdrempelig. De tijd van de herfstmarkten en kerstmarkten komt er weer aan. Neem dan even iemand mee bijvoorbeeld", vertelt Denise van Dijk, "Of drink samen even een kop koffie. Het kost maar weinig tijd om iemand te helpen."