Politie beschuldigde studenten Uilenstede onterecht van coronafeesten

AMSTELVEEN - De politie heeft ten onrechte gesuggereerd dat bewoners van studentencampus Uilenstede gisteravond ondanks de coronamaatregelen met te veel mensen stonden te feesten. Dat zegt politiewoordvoerder Ruben Sprong tegen de NOS.

NH Nieuws

In een bericht op Facebook beschuldigde de Amstelveense politie de studenten op de campus. Ze zouden zich niet houden aan de richtlijnen van het RIVM door in grote aantallen samen te komen en te feesten. Het bericht leidde tot veel verontwaardiging op facebook.

De politie maakte gisteravond een einde aan een balkonfeest vanwege geluidsoverlast. Ze troffen er grote aantallen studenten op de balkons aan en maakten daaruit op dat er op grote schaal 'schijt-aan-corona-feesten' gehouden werden.

"De politie begrijpt niet dat we in deze flats de woningen delen met 14 medebewoners", vertelt student Maxime aan NH Nieuws. "We delen hier de keuken, de badkamer, de wc en het balkon. Het is onmogelijk om samen te wonen met 14 medebewoners en altijd op anderhalve meter afstand te blijven", legt zij uit.

Het idee achter het balkonfeest was juist om elkaar te steunen bij het thuisblijven. "Iedereen stond gewoon op z'n eigen balkon", vertelt student Max aan NH Nieuws. "Het idee was om net als in Italië een feestje te geven waarbij iedereen op z'n eigen balkon staat en vanuit z'n eigen huis anderen laat meegenieten."

Max is zeer geschrokken van de boze reacties op het Facebook bericht van de politie. "Mensen die hier nooit geweest zijn, roepen ineens dat ze hier maar de deuren moeten dichtlassen en ons aan ons lot over moeten laten en ga zo maar door", vertelt hij verontwaardigd.

Ook student Maxime voelt zich onterecht beschuldigd door de politie. "Wij nemen de voorschriften van het RIVM heel serieus en blijven zoveel mogelijk binnen. Maar we proberen het wél leuk te houden, zodat we wel van muziek kunnen genieten zonder dat we daarvoor naar buiten hoeven te gaan", vertelt ze.