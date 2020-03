IJmond Lichtjesactie voor hoop en steun: 'Zet een kaars op balkon of in tuin'

HEEMSKERK - "Zet woensdagavond tussen 20.00 en 21.00 uur een kaars in de tuin, vensterbank of op het balkon", schrijft Ingeborgh Olij-Frima uit Heemskerk op Facebook. Met de actie hoopt ze de IJmond in het licht te zetten. "Belangrijker is dat de mensen die vechten voor hun leven, en de mensen die zich inzetten om alles draaiende te houden, weten dat er aan hen gedacht wordt."

NH / Dennis Mantz

"Al brandt er in elke straat maar één kaarsje, dan is het ook al mooi", vertelt de Heemskerkse. Ze kwam op het idee nadat ze een soortgelijke actie in Friesland zag. "Ik dacht dat wil ik in de IJmond ook en ik kreeg direct allerlei positieve reacties", aldus Ingeborgh. "Het is toch een symbool van saamhorigheid, verbinding en dat je gewoon even aan elkaar denkt in deze tijd."