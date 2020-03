Mary uit Hoogkarspel roept op een kaarsje te branden: "Voor iedereen die dit virus treft"

HOOGKARSPEL - De beelden van overvolle ziekenhuisbedden en mensen aan beademingsapparatuur in Italië staan bij veel mensen op hun netvlies gebrand. Zo ook bij Mary Raven uit Hoogkarspel. Ze vraagt iedereen vanavond tussen 20.00 uur en 21.00 uur een kaarsje te branden op het balkon of voor het raam om zo getroffenen een hart onder de riem te steken.

"Vorige week kon je om 20.00 uur klappen. Maar als nuchtere West-Friese ga je niet in je eentje buiten staan klappen, terwijl je niemand ziet waarvoor je moet klappen", vertelt Mary aan NH Nieuws

Een lantaarn of kaarsje in de tuin leek haar daarom een beter idee. Mary: "Om aan iedereen te denken die nog aan het werk is. Of moeders die met kinderen thuiszitten. En voor de mensen en hun nabestaanden die getroffen zijn door het virus. Maar ook de mensen die al ziek zijn en extra voorzichtig moeten zijn. Kortom voor iedereen die dit treft."

Al meerdere plaatsen hebben het initiatief van Mary overgenomen. Onder andere in Stedebroec, Enkhuizen, Hoorn, Beverwijk en Heemskerk.