Waarschuwing voor Velsense raadsleden na coronabesmetting: "Ik tel de dagen af"

VELSEN - De griffie van de gemeente Velsen waarschuwt in een email het college van Burgemeester en Wethouders en alle leden van de raadsfracties voor het coronavirus. Bij de commissievergadering van 12 maart blijkt iemand aanwezig te zijn geweest, bij wie begin deze week het coronavirus is aangetroffen.

Het gaat om een plaatselijke verslaggever die inmiddels is opgenomen op de intensive care van het Spaarne Gasthuis in Haarlem. In de e-mail vraagt de griffie geadresseerden hun gezondheid goed in de gaten te houden en alarm te slaan als ze de verschijnselen van het virus hebben.

'Kan geen toeval zijn' De verslaggever zou de avond vóór de commissievergadering tijdens een repetitie met een lokale band in contact zijn geweest met iemand die het virus heeft, maar hij zou het ook zelf al hebben kunnen gehad. Zeven van de tien bandleden hebben de symtomen van het coronavirus.

Het in het ziekenhuis opgenomen bandlid is de enige bij wie het virus is vastgesteld. De anderen hebben zich niet laten testen, maar hebben wel alle verschijnselen van het coronavirus. "Dat kan geen toeval zijn", zegt Edwin van Vliet, één van de bandleden die de avond van de repetitie overigens niet aanwezig was. "Het kan niet anders dan dat het corona is."

"Ik tel de dagen af, ik hoop dat het aan me voorbij gaat" Nathanael Korf, raadslid Velsen Lokaal

Raadsleden die in het gemeentehuis met de verslaggever hebben gesproken, maken zich zorgen. "Ik tel de dagen af", zegt Nathanael Korf, fractievoorzitter van Velsen Lokaal. "Vooral omdat ik longpatiënt ben, ik hoop dat het aan mij voorbij gaat."

Toen Korf maandag de mail van de griffie las, maakte hij zich in eerste instantie niet druk. "Ik dacht meteen: wat erg voor de verslaggever, ik ken hem goed. Maar aan mijn eigen gezondheid dacht ik niet meteen omdat ik in mijn beleving die avond niet bij hem in de buurt was geweest." Maar een partijgenoot liet het raadslid vervolgens een screenshot zien van de live-uitzending. "Daarop zie je mij met hem praten. Toen wist ik: oh ja, toch wel. Dan denk je opeens: Ik ben aan de beurt.”

"Het komt opeens wel heel dichtbij" Nathanael Korf, raadslid Velsen Lokaal

Korf zegt dat hij zich goed voelt. "Ik ben gezond, maar natuurlijk wel geschrokken. Het komt opeens heel dicht bij. Ik vind het vooral vreselijk voor de verslaggever. Voor mezelf ga ik er langzamerhand van uit dat het aan me voorbij gaat. Het is bijna twee weken geleden. Ik hoop dat het overwaait."