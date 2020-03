Coverband Full Count zwaar getroffen: zeven leden besmet met coronavirus

IJMUIDEN - De coverband Full Count uit IJmuiden is zwaar getroffen door het coronavirus. Zeven van de tien leden zijn besmet, één van hen is er zó erg aan toe dat opname op de intensive care van het Spaarne Gasthuis in Haarlem noodzakelijk was. Hij wordt kunstmatig in coma gehouden.

Het was een repetitieavond als alle voorafgaanden in de popbunker van IJmuiden. Er werd eerst wat gepraat, een beetje gedold maar ook serieus geoefend, want er stonden weer optredens op het programma. “Het was 12 maart”, zegt Edwin van Vliet, zanger en gitarist. "Ik was er zelf niet bij. Ik was met wintersport, een geluk bij een ongeluk." Het is zo goed als zeker de avond dat zeven leden besmet raken met het virus.

Full Count is een hecht gezelschap. Alle wetenswaardigheden worden uitgewisseld. Dus als bandleden later die week snotteren, weet de hele band het. "Maar niemand die dacht aan besmetting met corona", zegt Edwin.

Quote "Je gaat je steeds meer zorgen maken, vooral om één van ons, die had meer last dan de rest" Bandlid Edwin van Vliet

De volgende dagen ontwikkelen zich bij de bandleden de traditionele verschijnselen van verkoudheid: niezen en hoesten. Edwin: “Iedereen had wel iets. Met dat oprukkende coronavirus gaat je je dan toch wel een beetje zorgen maken. Vooral om één van de groep. Die had het erger dan de rest.”

Quote "Ze zijn niet getest, maar we weten genoeg" "Bandlid Edwin van Vliet

Eergisteren, maandag, werd dit bandlid positief getest op corona en naar de Intensive Care van het Spaarne Gasthuis overgebracht. “Vanaf dat moment wisten ook de anderen zeker dat ze het hadden. Nee, ze zijn niet getest, maar je hebt niet opeens allemaal tegelijk een griepje.”

Het is de tweede grote klap voor de band in anderhalf jaar. In augustus 2018 werd Full Count geconfronteerd met de plotselinge dood van de populaire leadzangeres Natascha Klobedanz. Edwin: “Het is een moeilijke tijd geweest na de dood van Natascha. Maar we waren er net weer een beetje bovenop. We hadden de agenda weer aardig vol. En dan nu dit. Je verzint het niet. Gelukkig worden de meesten nu langzaam beter. Misschien kunnen we overe een paar maanden weer muziek maken.” Bekijk hieronder de video die werd gemaakt na het overlijden van Natascha Klobedanz.

NH Nieuws