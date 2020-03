Rust op het strand, maar drukte bij afvalbrengstations: "Stel bezoek uit"

BEVERWIJK / IJMUIDEN - Bij het afvalbrengstation van HVC in Beverwijk is het vandaag wederom druk. Volgens de afvalverwerker kan de wachttijd zelfs oplopen tot twee uur.

Daar is in elk geval gehoor aan gegeven, blijkt uit de onderstaande video.

Het afvalpunt staat in schril contrast met het brede strand van IJmuiden, waar vandaag vrijwel niemand te bekennen is. Gisteren riep de gemeente Velsen inwoners op om niet allemaal tegelijkertijd naar het strand of duinen te gaan.

Corona in de IJmond

