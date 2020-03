Strand Wijk aan Zee rustiger dan zaterdag: "We lopen gezellig met het hondje op het strand"

WIJK AAN ZEE - Anders dan gisteren was het strand van Wijk aan Zee zondag rond het middaguur rustig. Het strand was zeker niet verlaten maar de wandelaars liepen meestal op voldoende afstand van elkaar.

Was het gisteren gevaarlijk dringen aan de kust bij Wijk aan Zee, vandaag leken mensen gehoor te geven aan de oproepen. Er waren veel minder mensen en de wandelaars die er waren leken zich te houden aan de veiligheidsrichtlijnen.

Geen maatregelen

In Wijk aan Zee waren aanvullende maatregelen zoals in andere badplaatsen niet nodig. "Het is rustiger dan gisteren", zegt een wandelaar, " Een lekker breed strand dus dat is goed te doen, de mensen worden iets verstandiger." Een andere zonaanbidder zegt: "het is natuurlijk hetzelfde als het naar de supermarkt gaan met z'n allen, als je dat een beetje verdeelt is er niets aan de hand."