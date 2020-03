Ook noodfonds voor Transavia-personeel

Het corona-akkoord is gesloten door alle vakbonden voor het grond-, cabine- en cockpitpersoneel bij Transavia. Vrijwel alle leden van FNV stemde in het met akkoord, de uitslag van de andere ledenraadplegingen wordt nog verwacht.

"Dit pakket aan noodmaatregelen geldt zowel voor werknemers in vaste dienst als met een tijdelijk contract", aldus FNV-onderhandelaar Birte Nelen. In tegenstelling tot KLM houden werknemers van Transavia met tijdelijke contracten ook hun dienstverband en worden volledig doorbetaald.

Vorige week werd al bekend dat ook moederbedrijf KLM gebruik kan maken van het noodfonds van de overheid, dat in de plaats komt van de eerder aangekondigde werktijdverkorting. Bij Transavia geldt de inkomenszekerheid voor drie tot zes maanden.

