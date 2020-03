Van protesteren tot produceren: boeren zetten tandje bij voor volle schappen

BERKHOUT - De West-Friese melkveehouder René Staal geeft NH Nieuws een update over de stand van zaken bij onze voedselmakers. Eerder stond hij op de barricade tijdens de boerenprotesten, maar aan protesteren willen de boeren nu niet denken. De focus ligt volledig op de productie van voedsel, ook nu coronamaatregelen volgens Staal zorgen voor nieuwe inzichten in de s tikstofdiscussie.

"Dit hier is ons kantoor", zegt hij over zijn koeienstal. Thuiswerken deed hij al maar door social distancing zijn er geen helpende handen meer. "Ik ben wat voorzichtiger geworden met ZZP'ers inhuren", vertelt hij. "Die lopen ook overal natuurlijk en ik weet niet wie zij allemaal spreken."

Belangrijk is dat de verschillende spelers in de voedselketen overeind blijven. "Ik hoop dat de zuivelverwerkers zo lang mogelijk de melk blijven ophalen. Niet dat ik een paar tanken melk leeg moet laten lopen omdat ze bijvoorbeeld in de fabriek geen verpakkingsmateriaal hebben of dat de kaasmakers ziek thuis zitten."

De aandacht van veel boeren gaat volledig naar voedselproductie. Geen andere zaken meer zoals de boerenprotesten. "Thuisblijven, produceren, de schappen volhouden en de consument gezond houden. Nu moeten we bewijzen wat we al jaren roepen", René klinkt vastberaden. "De leraren, de boeren, de zorg, die mensen hebben onwijs moeten strijden voor bestaansrecht, loon en minder regeldruk. En nu blijkt dat ze zo hard nodig zijn."

Minder stikstof in de lucht

En toch komt onverwacht het boerenprotest ter sprake in de agrarische sector. Een bijkomstigheid van de coronamaatregelen is dat de hoeveelheid stikstof in de lucht is verminderd, zo bleek althans in China en Italië. "De luchtkwaliteit is met sprongen vooruit gegaan en dat is met name te danken aan minder vliegbewegingen en minder auto's op de wegen."

Voor René is die informatie niet echt verbazingwekkend. "Wat wij al een halfjaar zeggen wordt gewoon een beetje bewezen", vertelt hij. "Ik heb van de week contact gehad met een aantal mensen hierover en die gaan het oppakken." Maar voorlopig gaat eerst iedere minuut uit naar de productie van voedsel.