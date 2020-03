IJmond Emotioneel concert voor ouderen in verpleeghuis in Driehuis: 'Dit geeft moed'

DRIEHUIS - Ouderen in verschillende verpleeghuizen in Driehuis werden zondagmiddag verrast door de muzikanten van Koel Creative Productions. Met meezingers als 'Avond' van Boudewijn de Groot, werd de senioren een hart onder de riem gestoken en is menig traantje weggepinkt.

Ook bij Huis ter Hagen, waar de moeder van Martha Bouwmeester woont, waren de muzikanten te vinden. Het woonzorgcentrum kwam deze week nadrukkelijk in het nieuws vanwege vier gevallen van een corona-besmetting. De 96-jarige vrouw was de eerste in de gemeente bij wie een bestmetting werd geconstateerd. "Een primeur, maar geen leuke porimeur", zegt Martha.

Martha zegt de huidige situatie 'moeilijk' te vinden. "Het is het zwaarst voor haar, maar ik vind dat ze zich er goed door heenslaat. Ze is nog steeds heel vrolijk. Zelf vind ik het lastig. Je moeder in deze tijd niet te mogen bezoeken, is niet leuk. Maar we zullen ons er doorheen moeten slaan. Zo'n concert als vandaag helpt daarbij. een heel mooi initiatief." Haar moeder laat telefonisch weten te hebben 'genoten' van het concert.