Hoofdverpleegkundige IC: "Mensen hebben ernst van de situatie niet door"

"Ik denk dat heel veel mensen de ernst van de situatie nog niet door hebben." Dat zegt Caroline de Ridder, hoofdverpleegkundige op de intensive care in het Amsterdam UMC. Ze maakt zich op voor een enorme toeloop van patiënten.

NH Nieuws

"Het is hier hectisch, maar onder controle", vertelt De Ridder. Op dit moment liggen er zo'n vijf à tien patiënten met corona in het AMC, precieze aantallen worden niet gegeven. Opschalen In heel Nederland liggen nu zo'n 180 besmette personen op de intensive care (IC). Maar verwacht wordt dat dit aantal volgende week tussen de 500 en 1.000 zal liggen. "We zijn aan het kijken naar wat we allemaal op kunnen tuigen om zoveel mogelijk mensen op te vangen", stelt de hoofdverpleegkundige. "We hebben een grote IC, dus voorlopig kunnen we wel toe met onze eigen IC, maar natuurlijk zijn we aan het opschalen wat er nodig is om meer beademde patiënten neer te leggen."

Het grote aantal patiënten dat verwacht wordt in Nederland zorgt niet voor angst onder het personeel op de IC. "Maar er zijn wel veel vragen", ziet De Ridder. "We zien natuurlijk ook de beelden uit Italië. Daar wordt heel anders verpleegd bijvoorbeeld, met pakken aan. Dat hebben we hier niet, dat is niet nodig. We nemen veel tijd om dat aan iedereen uit te leggen, dat vinden we heel belangrijk." Ernst Van de beelden van de volle parken en rijen in de supermarkten waar mensen bovenop elkaar staan, snapt De Ridder niets. "Mensen hebben de ernst van de situatie niet door. Daarom roep ik ook iedereen op: kijk uit, neem die afstand, blijf thuis. Houd je aan de richtlijnen."