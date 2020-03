Groothandel verrast medewerkers Noorwest Ziekenhuisgroep opnieuw met rozen

ALKMAAR - Vanmiddag verrassen medewerkers van een groothandel in bloemen uit Aalsmeer de medewerkers van Noordwest Ziekenhuisgroep opnieuw met een grote partij aan rozen.

''Normaal gesproken expoteren wij altijd rozen vanuit Nederland naar Frankrijk, maar sinds vrijdag mochten wij niets meer exporteren'', vertelt bloemeninkoper Alex Langendijk van Rosedor B.V.

De groothandel had extra rozen ingeslagen, omdat zij eigenlijk een rozenactie gepland hadden staan voor Frankrijk - maar dat ging door het coronavirus niet meer door. Daarom besloot het bedrijf de medewerkers van het ziekenhuis in Alkmaar eens flink te gaan verrassen. "Zij doen zulk goed werk, dat is wel een bosje rozen waard", zegt Lagendijk.

Dinsdag is de eerste lading naar het zienhuis gebracht, vanmiddag rond 15.00 uur komt de tweede lading bloemen naar het ziekenhuis toe.