Alle verpleeg- en verzorgingshuizen dicht voor bezoek

NOORD-HOLLAND - Alle verpleeghuizen en instellingen voor ouderenzorg in Nederland gaan op slot. Bezoekers worden geweerd, alleen essentieel personeel mag nog naar binnen.

Eerder vandaag werd al bekend dat Evean, een zorgorganisatie met 18 verpleeg- en verzorgtehuizen in de Zaanstreek en Amsterdam, de deuren gesloten zou houden voor bezoek. Een letterlijke lockdown: de voordeuren gingen daar op slot.

Volgens minister Hugo de Jonge wordt er een uitzondering gemaakt voor mensen die in de stervensfase zitten.

Vanmorgen werd er al druk gespeculeerd over de sluiting. Met de maatregel moet worden voorkomen dat mensen uit kwetsbare groepen, ouderen en mensen met een verzwakte gezondheid, in aanraking komen met het coronavirus.

Corona in Noord-Holland

📰 Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

📺 Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

✉️ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier