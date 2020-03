Evean sluit verpleeg- en verzorgtehuizen voor bezoek in strijd tegen coronavirus

ZAANSTAD - Evean, een zorgaanbieder met 18 zorglocaties in de Zaanstreek en Amsterdam, sluit vanaf morgen de deuren voor al het bezoek.

De hoofdingangen en overige toegangsdeuren van de complexen zullen afgesloten worden. Bezoekers en leveranciers moeten zich melden via de intercom.

Een belteam van de zorgverlener maakt een ronde langs de contactpersoon van de bewoners op de hoogte te stellen van de sluiting. In uitzonderlijke situaties kan er afgeweken worden van de maatregel. Wel gaat dit alleen in overleg met een psycholoog en de betrokken arts.

Dat laat de organisatie vandaag weten op de website. Vandaag na 15.00 uur zal geen bezoek meer worden toegelaten op alle locaties. In het bericht valt verder te lezen dat dit besluit vooruitlopend is op mogelijke landelijke maatregelen.

Coronabesmettingen in verzorgingshuis Driehuis

