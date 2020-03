Marktkooplui doen in Bussum (nog) goede zaken: “Ze leven met ons mee”

Waar de schappen met diverse levensmiddelen leeg zijn in de supermarkt, is er op de markt nog genoeg te krijgen. Rosalie verkoopt eieren en merkt dat effect. "Normaal hou ik wel wat over, maar ik denk dat ik nu wel leeg raak." Zo draaien meer kramen een goede omzet. "Ze leven met ons mee en zo maak je de markt sterk met z'n allen", zegt marktkoopvrouw Marjan Konijn.

"Zolang we kunnen draaien, zijn we hardstikke blij dat we nog wat kunnen verkopen"

Vandaag is een goede dag voor de markt, maar de marktkooplui houden er rekening meedat dat snel kan veranderen, want waar de gemeente Gooise Meren de markten nog toestaat, omdat er levensmiddelen worden verkocht, zijn er andere gemeenten waar ze niet meer terecht kunnen.



Rosalie maakte het al mee: "Afgelopen vrijdag is de markt in Amstelveen afgelast en dan blijf je met een hoop eieren over." Wijnberg: "Dat houdt je wel bezig. De boel kan zomaar afgesloten worden. Zolang we kunnen draaien, zijn we hardstikke blij dat we nog wat kunnen verkopen."