Zoon van slachtoffer tramaanslag: "Mooi om te zien dat Willem nog leeft in Loosdrecht"

HILVERSUM - Een jaar geleden kwam Willem Hoveling om het leven door de tramaanslag in Utrecht. In Loosdrecht, waar hij jarenlang een garage met tankstation runde, mist men hem nog steeds. Zoon Michael en kleinzoon Tim bekeken het portret dat NH Nieuws over hun vader en opa maakte.

"Mooi om te zien dat hij zoveel betekend heeft voor de mensen in Loosdrecht. Dat wist in natuurlijk al, maar dit laat het nogmaals zien", zegt Michael Hoveling, de zoon van de overleden Willem. "Er zijn dus ook andere mensen die hem nog steeds missen. Dat de kok van 't Bruggetje emotioneel wordt, dat raakt me", vult kleinzoon Tim aan. Hij mist zijn opa nog elke dag. "Dat is haast niet in woorden te vatten. Ik zag hem heel vaak en vind het nog altijd hartverscheurend dat hij er niet meer is", zegt Tim. Bekijk hier het interview met Tim en Michael Hoveling:

NH Nieuws

De officiële herdenking van de aanslag was dit jaar een sobere gebeurtenis. "Ook hier spelen de coronamaatregelen een rol", vertelt Michael. "Dat is wel jammer om te zien, maar wij herdenken hem natuurlijk ook op onze eigen manier. Elke dag weer." En wat mogen we niet vergeten over Willem? "Dat hij zo'n geweldige opa was. Een sterke man die altijd voor iedereen klaarstond," zegt Tim. Bekijk hier het portret dat NH Nieuws eerder over Willem Hoveling maakte.