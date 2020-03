Tramaanslag één jaar geleden: Loosdrecht mist Willem nog steeds

LOOSDRECHT - Het is vandaag precies één jaar geleden dat Nederland werd opgeschrikt door de aanslag in Utrecht. De kogels raakten ook Willem Hoveling; hij overleed elf dagen later in het ziekenhuis. In Loosdrecht is het gemis nog voelbaar.

Privé-collectie

Hij was op het verkeerde moment op de verkeerde plek. "Hij kwam daar nooit, dat het hem nou net moest overkomen. Echt afschuwelijk," vertelt Gea van der Wilt. Willem Hoveling moest naar de bank om een oude rekening opheffen, waar nog tien euro opstond. Dat kon niet telefonisch en zo en reed hij die dag met zijn auto over het 24 Oktoberplein, precies op het moment van de aanslag. Hij werd geraakt door twee kogels. Lang leek Willem de aanslag te overleven, maar het mocht niet zo zijn. Bekend gezicht Willem was een bekend persoon in Loosdrecht. "Hij stond altijd voor iedereen klaar," vertelt Gea. De garage die hij jarenlang runde was een begrip. "Stond je met pech langs de weg, dan belde je Willem," vertelt Gea. "Ik kwam er altijd tanken," vertelt zijn goede vriend Henny Heineke. "Dat mocht vroeger nog op rekening. Eens per maand kwam iedereen betalen, dat was altijd reuze gezellig." Bekijk hier hoe de Loosdrechters zich Willem herinneren:

NH Nieuws

De kok van 't Bruggetje krijgt tranen in z'n ogen als hij over Willem vertelt. "Hij kwam hier vaak. Willem hield wel van een feestje. Het was zo'n goede man, onvoorstelbaar dat hij er niet meer is. Ik mis hem enorm." Willem en zijn vrouw woonden inmiddels in De Meern, maar het nieuws van de aanslag raakte Oud- én Nieuw-Loosdrecht diep. "Het is en blijft mijn overbuurman," vertelt Wout van der Linden van Het Knippandje. Hij was nog altijd de vaste kapper van Willem. "Dan kwam hij samen met z'n vrouw. Als zij geknipt werd, maakte hij een rondje door het dorp. Even overal een babbeltje maken en dan kwam hij terug met alle nieuwtjes."