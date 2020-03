Ecomare doneert 2.000 mondkapjes aan huisartsen en verzorgingstehuis

Ecomare had 2.000 mondkapjes eerder gekregen van een bedrijf, met als doel ze te bewaren voor als er een virusuitbraak zou zijn bij zeehonden of vogels. Dan zouden de dierverzorgers ze kunnen gebruiken om zichzelf te beschermen bij het opvangen van de dieren.

