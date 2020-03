Coronavirus of niet: Mischa Lamping zet actie voor Emma Kinderziekenhuis door

ALKMAAR - Een helse tocht van 2.500 kilometer fietst de 25-jarige Mischa Lamping momenteel uit Oudkarspel. Van het zuidelijkste puntje naar het noordelijkste puntje van Japan. Het coronavirus blijft hem niet onopgemerkt. Toch zet hij zijn fietstocht voort, uit dank voor het Emma Kinderziekenhuis.

NH Nieuws

"Toen ik drie weken geleden in Japan aankwam was de situatie het ergste. In Nederland was toen nog niemand besmet", vertelt Mischa. "Aan het begin dacht ik, het gaat om een simpele griep en het treft alleen oude mensen, nu besef ik mij dat het ook gewoon voor mensen van mijn leeftijd gevaarlijk is."

Quote "Voor alle gebouwen en winkels die wel open zijn, staan pompjes met ontsmettingsmiddelen" MIscha lamping, fietser

Situatie Mischa vertelt dat ongeveer 80 á 90% van de mensen op straat met een mondkapje rondloopt. Daarnaast is het volgens hem een gek gezicht dat alle musea en winkels gesloten zijn. "Voor alle gebouwen en winkels die wel open zijn, staan pompjes met ontsmettingsmiddelen." Gelukkig voor Mischa zijn alle restaurants, supermarkten en hotels gewoon open. "Winkeleigenaren zeggen wel dat er veel minder klanten naar de winkels komen, voor restaurants geldt dat veel reserveringen voor grote groepen worden afgezegd." Angst Mischa is vanaf 24 februari 2020 vertrokken en heeft inmiddels 1200 kilometer op de teller staan. Op zijn fietstocht langs allerlei dorpjes en steden komt hij veel angstige mensen tegen. "Je merkt dat mensen hier enorm met het virus bezig zijn, zelf heb ik er gemengde gevoelens over." Mischa laat weten zich met name zorgen te maken over zijn vrienden en familie in Nederland. "Daar is de situatie volgens mij op dit moment veel erger."

Quote "De reden om mijn fietstocht voort te zetten is dezelfde reden als waarom ik aan het avontuur begonnen ben" Mischa lamping, fietser

Toch wil hij zijn avontuur voortzetten. "De reden om mijn tocht voort te zetten is dezelfde reden als waarom ik aan het avontuur begonnen ben, namelijk als dank voor het Emma Kinderziekenhuis voor het redden van mijn leven." Met de video's die Mischa elke dag online zet, wil hij mensen een duidelijke boodschap meegeven. "Ik wil laten zien hoe mooi Japan is en tegelijkertijd wil ik met mijn video's duidelijk maken dat zorgpersoneel prachtig werk verricht. Zij kunnen mensenlevens redden." En daarvoor moeten wij onze dank uitspreken vindt Mischa. "Ik doe dat op deze manier en volgens mij is dat in deze vreemde tijd belangrijker dan ooit."