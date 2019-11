Mischa wil 2.500 kilometer door Japan fietsen: "Het wordt zwaar, maar ik weet waar ik het voor doe"

Met zijn fietstocht probeert Mischa zoveel mogelijk geld op te halen voor het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam. Mischa heeft zijn leven te danken aan het ziekenhuis. Hij werd namelijk tien weken te vroeg geboren en bleek een darmaandoening te hebben. Wekenlang balanceerde hij tussen leven en dood. "Het is eigenlijk een soort bedankje dat ze mij toen gered hebben."

Enorme wespen

Mischa hoopt uiteindelijk 2.500 kilometer te hebben getraind voordat hij aan z'n tocht in Japan begint. Toch is het fietsen in Japan niet te vergelijken met de veilige wegen in Oudkarspel. "Ik ben ook erg benieuwd. Je kunt daar beren tegenkomen, je hebt enorme wespen die dodelijk kunnen zijn en je kan in de sneeuw fietsen. Het zal best lastig worden."

Om ook het thuisfront op de hoogte te houden van zijn avontuur maakt Mischa om de twee dagen een videoverslag. De hoop is dat zoveel mogelijk mensen geld willen doneren. "Al het geld gaat naar 'Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis'", vertelt hij. "De reis en alles wat hierbij komt kijken betaal ik, op mogelijke sponsoren na, volledig uit eigen zak."

Doorzetter

Op dit moment heetf Mischa ruim tweeduizend euro opgehaald. Mensen die willen doneren, kunnen dat doen op Mischa's website."Het wordt fysiek en mentaal heel zwaar. Ik zal mezelf vast wel vaak tegenkomen. Maar ik ben een doorzetter en ik weet waar ik het voor doe."