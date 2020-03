Gestrande Noord-Hollandse scholieren beginnen aan groot avontuur

Hoe is het aan boord?

Meijer: "Het gaat en ging fantastisch aan boord. We hebben een goede crew, prettig weer en de sfeer was goed. Afgelopen week zagen wij dat de wereld waarin wij rondvoeren wel heel snel veranderde. Bij sommige havens kwamen we erg moeilijk binnen, en bij andere havens kwamen we niet eens binnen. Voor de leerlingen was het eerst wel heel erg spannend, die hadden echt op een reis in de Cariben gerekend. Inmiddels is die spanning overgeslagen in enthousiasme, de sfeer is nu opperbest. Iedereen heeft er zin in.”

Wat was het oorspronkelijke plan?

Meijer: "Het plan was om vanaf de Bovenwindse Eilanden naar Jamaica te varen, en dan naar Cuba. Daarvandaan zouden de scholieren naar huis vliegen.”

Heeft iedereen genoeg warme kleding mee voor de terugreis?

Meijer: "Dat is een goede vraag. Dit is één van de dingen die niet op onze 'checklist oceaanoversteek' stond. Er waren kinderen bij die alleen korte broeken bij zich hadden, zelfs geen sokken. Dus we hebben de afgelopen dagen een auto gehuurd op het eiland Saint-Lucia, en daar rondgereden om de laatste 'I Love Saint-Lucia' truien, sokken en mutsen te kopen, zodat iedereen lekker warm blijft.”