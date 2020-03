Geen oranjespektakel dit jaar in Oranjestraat Haarlem: "Het is echt verschrikkelijk"

HAARLEM - De enige echte Oranjestraat in Haarlem is er doodziek van: het EK Voetbal dit jaar in Nederland. Bewoners van de Bantamstraat moeten hierdoor nog een jaar wachten. "Het is echt verschrikkelijk. We zitten al zo lang zonder", vertelt een inwoonster aan NH Nieuws.

NH Nieuws

"Dat is best wel erg, want elke keer als er een EK is, dan maken wij er een feestje van en versieren we de hele straat." De bewoners waren al druk bezig met de voorbereidingen. Zo werd er al gekeken naar welke versieringen er zouden komen, want de hele straat kleurt met dit soort evenementen oranje. "De kratjes bier komen naar buiten, iedereen komt naar buiten. Het is een en al feest." Helaas gooit het coronavirus dit jaar roet in het eten bij de bewoners: "Helaas, coronavirus. Het houdt op."

