Beveiligers Schiphol willen mondkapjes tegen corona

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

FNV vroeg vorige week in een brief om maatregelen, maar zegt daarop nog geen reactie te hebben gekregen van Schiphol. FNV Schiphol-campagneleider Joost van Doesburg: "Schiphol, en dus ook de beveiligers, zijn door de regering aangemerkt als vitaal voor het land. Dan moeten ze ook de bescherming krijgen die ze nodig hebben."

Bezorgde passagiers

"De beveiligers, die onder meer passagiers fouilleren en toegangspassen controleren, mogen bijvoorbeeld geen mondkapjes dragen en krijgen geen extra schoonmaakmiddelen. Ook krijgen ze regelmatig vragen van bezorgde passagiers, die zien dat de beveiligers onbeschermd werken", aldus Van Doesburg.

FNV heeft het over grote onrust onder het personeel. Medewerkers schrijven de vakbond over "ziekmeldingen die geweigerd worden", "geen of onduidelijke werkinstructies" en "managers die de crisis niet serieus nemen". Van Doesburg: "Mensen maken zich grote zorgen om eigen gezondheid, maar ook om die van andere mensen. Dit leidt tot spanningen, die het veilig werken onder druk zetten."

Richtlijnen RIVM en GGD

Schiphol krijgt sinds de uitbraak van corona in China regelmatig vragen over hun aanpak tegen de verspreiding van het virus. Passagiers die nu op Schiphol aankomen zien veel verschillen met landen waarvandaan ze vertrokken zijn. Zo zien reizigers dat in delen van Azië luchthaven druk in de weer is met temperatuurmetingen en desinfecterende middelen. Dat gebeurt op Schiphol niet.

Een woordvoerder van Schiphol benadrukt dat de luchthaven de richtlijnen van het RIVM en de GGD volgt en daar worden mondkapjes, het meten van temperatuur en desinfecterende middelen niet voorgeschreven. Schiphol gaat ook niet zelf het initiatief nemen op pompjes met desinfecterende vloeistof plaatsen. Reizigers kunnen volgens de woordvoerder op voldoende plekken in de luchthaven hun handen wassen.

Schiphol laat NH Nieuws weten terug te komen op de brief van FNV.