Tandarts Jordaan doneert 5000 mondkapjes aan UMC: "Ze hebben het nodig"

Het ziekenhuis staat erom te springen en Tandarts Jordaan heeft ze nu nauwelijks nodig. Daarom doneert de praktijk ruim 5000 mondkapjes en handschoenen aan het Amsterdam UMC, het vroegere AMC. "We hopen dat andere tandartsen zullen volgen."

De tandartsenpraktijk besloot gisteren alle reguliere afspraken met patiënten te annuleren om de medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. Het virus kan worden overgedragen via druppels in de lucht. De praktijk is de komende weken alleen open voor spoedeisende zaken.

Mondkapjes niet nodig

Dat betekent dat er nu slechts drie tandheelkundigen werken in de praktijk waar normaal gesproken vijftig tandheelkundigen zijn. En dat betekent ook dat veruit de meeste van de 1500 mondkapjes die doorgaans in een week worden verbruikt, nu niet nodig zijn.

"We willen dat de mondkapjes en handschoenen worden gebruikt op de plekken waar ze het hardst nodig zijn", zegt Maaike van Schaik, een van de eigenaren. "En dat is in de ziekenhuizen waar zorgverleners heel goed werk leveren."

Auto volgeladen

Vandaag belde ze het Amsterdam UMC op of ze de paar duizend mondkapjes en handschoenen kon afleveren. Dat kon. En dus heeft ze de auto volgeladen. "Laten we hopen dat meer donaties gaan volgen. Dat zou fantastisch zijn."

Bij het UMC reageerden ze zeer verheugd, zegt Van Schaik. "Ik zag iemand die bijna in tranen was bij het zien van de nieuwe lading mondkapjes. De nood is echt hoog."