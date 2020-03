Premier Mark Rutte in toespraak: "Groot deel Nederlanders zal besmet raken"

Rutte begon zijn toespraak met het uitspreken van zijn begrip voor ouderen die zich zorgen maken over de situatie. Daarnaast benadrukte hij dat het in crisistijden belangrijk is om af te gaan op de adviezen van deskundigen. Daarbij noemde hij bijvoorbeeld het RIVM.

In de toespraak leek de premier zich vooral te concentreren op het uitleggen van de huidige koers van het kabinet. Zo legde hij drie scenario's voor. Het virus gecontroleerd onder jonge, gezonde mensen laten rondgaan zodat er 'groepsimmuniteit' ontstaat, heeft daarbij de voorkeur.

Andere opties zijn geen maatregelen nemen en het virus loslaten, maar ook een totale lockdown. Volgens Rutte zou dat desastreuze gevolgen hebben en zou het land minimaal een jaar 'op slot' moeten om de maatregelen zin te laten hebben.

Groot deel raakt besmet

Daarnaast sprak de premier uit dat een groot deel van de Nederlanders besmet zal raken met het virus, maar ook dat de meeste mensen slechts lichte klachten zouden krijgen.

Hij benadrukte tevens hoe mooi hij het vond dat in heel Nederland initiatieven ontstaan waarin mensen elkaar zo veel als mogelijk helpen.

De laatste keer dat een premier het land toesprak was vanwege de oliecrisis. Toen meldde premier Joop den Uyl dat Nederlanders moesten wennen aan een soberder leven.

