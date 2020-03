Directeur Eredivisie CV verwacht dat EK voetbal wordt uitgesteld

ZEIST - Een EK voetbal komende zomer? Mattijs Manders ziet het niet gebeuren. De directeur van koepelorganisatie Eredivisie CV weet dat zijn collega's uit andere landen in Europa dezelfde mening hebben. "Het EK moet uitgesteld worden, dat is het meest wenselijke besluit dat de UEFA kan nemen."

Pro Shots / Zuma Press

Spoedoverleg De Europese voetbalfederatie houdt dinsdag naar aanleiding van het coronavirus, dat ook de hele voetbalwereld tot stilstand heeft gebracht, crisisoverleg met de 55 nationale bonden die bij de UEFA zijn aangesloten. Ook de ECA, de associatie van Europese clubs, en European Leagues sluiten daarbij aan. European Leagues vertegenwoordigt 27 topdivisies in Europa, waaronder de eredivisie, Premier League, La Liga, de Bundesliga en de Serie A. Jacco Swart, de voorganger van Manders bij de ECV, is directeur van de verenigde Europese competities. "We zitten met alle aangesloten leagues in een appgroep, we hebben actief contact met elkaar. En ook met Jacco. European Leagues vertegenwoordigt onze stem in de vergadering van de UEFA, de KNVB doet dat vanuit bondsperspectief namens het Nederlandse voetbal. En in de ECA zitten ook Nederlandse clubs", aldus Manders

"Dinsdag gaan al die partijen met elkaar in gesprek om te zoeken naar oplossingen", vertelt Manders. "Als de grootste problemen achter de rug zijn, moeten we eerst zorgen dat we de landelijke competities weer opstarten en af krijgen. Met of zonder publiek, dat zien we dan wel. Je kan net als de Japanners over de Olympische Spelen wel blijven volhouden dat het EK gewoon doorgaat, maar we moeten niet wegduiken voor de werkelijkheid. Het wordt vrijwel onmogelijk om het EK in de zomer te houden."