De Peiling: Blijf jij zo veel mogelijk thuis?

Het is door de coronacrisis een stuk stiller in de Nederlandse straten. De scholen, cafe's en restaurants zijn dicht. Er zitten veel minder mensen in het openbaar vervoer. Het advies is zo veel mogelijk thuis te werken. Hoe regel jij dat met je werk of als mantelzorger. Wat doe je met de boodschappen en de kinderen? Lukt het om zo veel mogelijk binnen te blijven?

ANP

65 plussers moeten binnen blijven

In sommige andere landen zijn de regels nog een stuk strenger dan bij ons. Omdat vooral ouderen ernstig ziek kunnen worden en overlijden door het coronavirus mogen 65-plussers in Servië helemaal niet meer naar buiten. Reizigers uit het buitenland moeten in Servië verplicht 14 tot 28 dagen in quarantaine. Wie die regel overtreedt riskeert een gevangenisstraf van drie jaar.



Boete

Ook in Roemenië zijn de regels streng. Inwoners van dat land melden dat er gedreigd wordt met boetes van 4000 euro als mensen zonder geldige reden hun huis verlaten. In Spanje mogen mensen alleen hun huis nog uit voor hoogst noodzakelijke dingen. In Madrid rijden politie-auto's door de straten waarmee mensen die bijvoorbeeld aan het joggen zijn via de megafoon te horen krijgen dat ze binnen moeten blijven.





Uitvaart in kleine kring

Hier in Nederland worden ook verstrekkende adviezen gegeven. Zo adviseert de uitvaartbranche om bij afscheidsbijeenkomsten alleen nog familieleden in de eerste graad en aanverwanten uit te nodigen. Dus ouders, schoonouders, kinderen en hun partners. Dit geldt ook voor rouwbezoek en condoleances. Wat doe jij?

We horen graag hoe jij met de coronaregels omgaat. Wat doe je nog wel en wat niet?