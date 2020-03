De Hondsbossche Duinen krijgen ook na 5 jaar nog veel aandacht uit het buitenland

"Ik denk dat Nederland altijd al een voorbeeld is geweest, wij staan immers bekend als waterbouwers", zegt Anita Willig, projectmanager bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, "En er is heel veel interesse van buitelandse delegaties die hier komen kijken."

Minister Schultz van Haegen kwam 5 jaar terug, bij de afronding van het project, naar het gebied en verklaarde dat de kust voor de komende 50 jaar weer veilig is. "Dat is ook het mooie aan werken met zand, je kunt het makkelijk aanpassen", legt projectmanager Willig uit, "Als klimaatseisen er om vragen, kan je heel makkelijk weer ingrijpen."

Toerisme

Wethouder Jelle Beemsterboer kijkt ook graag vooruit. De afgelopen jaren kwamen de toeristische plannen rond Petten door een uitspraak van de rechter niet tot wasdom. Hij heeft het vertrouwen dat het de komende jaren beter gaat: "Nu komen vooral mensen uit de regio maar ik denk dat Petten straks zo aantrekkelijk wordt dat ook mensen uit de regio Amsterdam naar Petten komen."

Bij Camperduin ligt een andere uitdaging. Daar ligt een unieke lagune, ideaal voor gezinnen met kleine kinderen. Het onderhoud van die Lagune is nu onderwerp van onderhandeling: "Er was een afspraak voor 5 jaar onderhoud met de aannemer", vertelt Joost Botman, ondermeer van Strandhotel Camperduin, "We zijn nu in gesprek met de gemeente en andere instanties om te kijken of we de lagune nog 5 jaar open kunnen houden. Dat is nu heel spannend."

Dankzij de nieuwe gebied, is één van de langste, aaneengeschakelde duingebieden van Nederland ontstaan. Toch zal het volgens onderzoeker Kees Camphuysen van het NIOZ (Koninklijke Nederlandse Instituut voor Onderzoek der Zee) nog jaren duren voor het nieuwe gebied, niet meer te onderscheiden is.

"Die plantjes vooraan dat gaat heel snel. Maar die mooie gesettelde, droge, grijze duinen die daar achter zouden moeten ontstaan, ja dat kost heel veel tijd. Het kan wel 30 jaar duren voor het zo mooi is, als ze bedoeld hebben.", zegt Camphuysen, "En ja, dan hebben we alweer te maken met een rijzende zeespiegel."

"Eén van de overwegingen destijds om voor zand te kiezen, was dat je het heel snel kunt aanpassen", vertelt Anita Willig van het Hoogheemraadschap, "Dus als klimaatscenario's anders worden dan 5 jaar geleden dan kun je daar bijvoorbeeld door extra zand te suppleren, weer oplossingen maken zodat het ook dan weer aan de eisen voldoet."