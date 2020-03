Banen Zaanse Schans 'onder druk' door coronacrisis

De directeur van de Zaanse Schans, Maarten van der Meer, denk dat de coronacrisis invloed zal hebben op de werkgelegenheid in het gebied. Op een paar toeristen na is er bijna niemand in de winkels en de molens. In februari waren er al een kwart minder toeristen dan normaal en de verwachting is dat die trend door zal zetten.