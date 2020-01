Het regent annuleringen uit China bij Volendams hotel door coronavirus

VOLENDAM - De gevolgen van het Chinese coronavirus zijn zelfs te voelen in Volendam. Hoteleigenaar Chris Noordstrand kreeg afgelopen week al vijf afzeggingen uit China te verstouwen. Hij is niet de enige die het toerisme als rustiger ervaart.

Het virus, dat zich zo'n twee weken geleden vanuit de Chinese stad Wuhan verspreidde, is ondertussen ook in Frankrijk en in Duitsland opgedoken. Maandag werd bekend dat het gaat om een man uit de deelstaat Beieren. In Nederland wordt met extra alertheid gehandeld en artsen worden geacht alarm te slaan bij het kleinste vermoeden van een mogelijke besmetting met het virus. Vanavond maakte KLM bekend een aantal vluchten naar China te schrappen. De uitbraak van het coronavirus heeft ook zijn uitwerking op de busladingen Chinezen die jaarlijks in Volendam worden afgezet voor een bezoek aan het pittoreske vissersdorp. Bij hotel Spaander aan de dijk regent het annuleringen uit China. "Ze zouden gister komen... Ik maak me wel zorgen" Overmacht Hotelwebsite Booking.com heeft vanwege de verspreiding van het virus zelfs het annuleringsbeleid aangepast om de gezondheid van hotelpersoneel en gasten te beschermen. De website spreekt van overmacht voor iedereen die reserveringen heeft geplaatst vanaf het vasteland van China of bij accommodaties op het vasteland van China. Alle hoteleigenaren die aan de boekingswebsite verbonden zijn, zo ook Chris Noordstrand, zijn op de hooe gesteld van het nieuwe beleid. In een bericht laten ze weten: "Bij overmacht verwachten we dat u vooruitbetalingen terugbetaalt en/of annuleringskosten kwijtscheldt." Bekijk hier de reportage. De tekst loopt door onder de video.

NH Nieuws

Noordstrand vindt het 'een hele moeilijke situatie'. Op de vraag of hij Chinese toeriste die op dit moment wel al in Nederland zijn nog wel zou toelaten in zijn hotel, antwoordt hij: "Het is nog niet gebeurd en ik hoop dat het niet gaat gebeuren, want ik weet niet wat ik zou doen op dat moment." Financiële strop Van een financiële strop wil de hoteleigenaar nog niet spreken, maar: "Als het virus zich straks nog verder verspreidt door Europa, waardoor gasten uit Spanje of Italië niet meer langs kunnen komen dan hebben we wel een probleem?"

Ook restauranteigenaar Piet Jonk ziet de annuleringen met lede ogen aan. "Heel veel Chinezen zijn dit jaar niet gekomen. We krijgen de ene na de andere annulering. We hebben natuurlijk Sars meegemaakt, maar dit is erger", aldus Jonk. Kortingsacties Om de annuleringen op te vangen heeft Noordstrand maar een aantal kortingsacties bedacht om de kamers alsnog te kunnen verhuren. "Vijf groepen uit China hebben al geannuleerd afgelopen week. Dat komt neer op ruim honderdtwintig mensen."