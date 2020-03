Telefoon reisorgansatie Doets Reizen roodgloeiend na nieuw inreisverbod Amerika

HEERHUGOWAARD - Bij reisorganisatie Doets Reizen in Heerhugowaard staat de telefoon momenteel roodgloeiend. Het nieuws dat Amerika vanwege het coronavirus een inreisverbod voor Europeanen hanteert, kwam bij de touroperator - met als specialiteit Amerika - hard aan.

"Het was niet zo fijn wakker worden", vertelt directeur Elske Doets. "Vervolgens gingen alle radars aan en gingen we kijken hoe we dit konden aanpakken."

's Morgens werden direct extra werknemers opgetrommeld om de verwachte drukte op te vangen. En dat bleek direct hard nodig volgens Doets: "Ik doe elke ochtend een groepsgesprek met mijn team. Hier bespreken onder andere welke kant we opgaan en hoe we dingen gaan aanvliegen. En vanochtend om 09.00 uur waren er al veel klanten aan de telefoon."

Zo kregen ze ook reizigers op Schiphol aan de telefoon. Deze klanten werden volgens Doets niet goed geïnformeerd door KLM. "Zij hadden veel vragen over hoe het allemaal financieel geregeld zou worden. En wij hebben toen aangegeven dat we ze zouden helpen hiermee."

Doets maakt zich niet druk over de financiële impact voor het bedrijf. "Het valt erg mee. Het valt in een periode plaats waar maar tien procent van mijn omzet plaatsvindt. Er reizen nu weinig mensen, met vergelijking tot de zomer."