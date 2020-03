Gemeente Alkmaar geeft AZ toestemming voor bouw nieuw dak

Nadat het dak was ingestort liet AZ de rest van het dak demonteren. Gevolg was dat de ploeg van trainer Arne Slot haar thuiswedstrijden maandenlang in het stadion van ADO Den Haag moest spelen. In december keerden de Noord-Hollanders terug in eigen stadion, dat tot op de dag van vandaag dus nog geen dak heeft.

"We zijn blij met het besluit van de gemeente Alkmaar", reageert een contente algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ op de site van de club. "Deze vergunning stelt ons in staat door te gaan met het bouwen aan een optimaal, veilig en comfortabel voetbalstadion voor onze supporters. Voor ons heeft de veiligheid van supporters in de afgelopen periode voorop gestaan en we zijn verheugd dat we daar nu weer een nieuwe stap in kunnen zetten."

Zomer

In de zomer wil de Noord-Hollandse club de thuishaven weer voorzien van een dak. Het ontwerp is getoetst en nu goedgekeurd door de gemeente. Ook tijdens het bouwproces gaat de gemeente, in goed overleg met AZ, nauwkeurig toezien op de veiligheid van het nieuwe dak.