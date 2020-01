Doelstelling AZ: nieuw stadiondak vóór volgend seizoen klaar

"Het streven is dat het nieuwe stadiondak erop zit bij de eerste duels van volgende seizoen", aldus Eenhoorn. "Verder wordt er bij de verbouwplannen gekeken naar comfort en beleving."

Tijdens de verbouwing speelde AZ haar 'thuiswedstrijden' in het stadion van ADO Den Haag. De laatste competitiewedstrijd voor de winterstop werkte de Alkmaarders wel af in eigen huis, maar toen had alleen de hoofdtribune een dak boven het hoofd. De andere tribunes waren nog dakloos.