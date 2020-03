De Peiling: Haal jij vanwege het coronavirus extra spullen in huis?

Paracetamol, lang houdbaar eten, water, wc-papier of schoonmaakmiddelen; haal jij vanwege het coronavirus extra spullen in huis of denk je dat dat niet nodig is?

Handgel Er is een run op desinfecterende handgel en zeep. Veel drogisterijen en webshops verkopen nog maximaal één of twee stuks per klant. Dat moet voorkomen dat een kleine groep mensen alle producten opkoopt en daar een slaatje uit probeert te slaan door ze duur door te verkopen. Zo ontdekte AT5 dat twee Amsterdamse apotheken stofmaskers van de bouwmarkt met flinke winst doorverkopen aan toeristen die zich zo tegen een coronabesmetting hopen te beschermen.

Preppen

Het woord 'preppen' is de afgelopen dagen massaal gegoogeld. Preppen is een Amerikaanse uitdrukking voor je voorbereiden op noodsituaties. Nederlandse prepper-webshops melden aan het AD dat ze voorheen 300 tot 400 unieke bezoekers per dag op hun website hadden. Nu zijn dat er 20.000. De preppers-webshops verkopen noodrantsoenen en beschermingsmiddelen en verkopen in een maand nu net zoveel als anders in een half jaar.



Boodschappen bezorgen

Door het coronavirus hebben supermarkten die boodschappen thuisbezorgen het druk. Picnic adviseert ruim op tijd te bestellen. Albert Heijn heeft in Brabant, waar al veel coronagevallen zijn geconstateerd, besloten boodschappen alleen nog voor de deur te leveren en niet meer bij de klanten binnen te brengen.



Wat doe jij?

Doe jij gewoon je dagelijkse boodschappen of haal je vanwege het coronavirus toch wat extra's in huis? We horen het graag van je!