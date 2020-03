Amsterdamse apotheken verkopen stofmaskers Gamma als medische mondkapjes

AMSTERDAM - Twee apotheken in het centrum van Amsterdam verkopen simpele stofmaskers van bouwmarkt Gamma als medische mondkapjes. Voor de maskers wordt ook nog eens de hoofdprijs gevraagd. Zo kost bij een van de apotheken een enkel stofmasker 15 euro, terwijl de Gamma zelf 5,49 euro per drie stuks rekent.

Met de verkoop van de maskers spelen de apotheken in op de angstgevoelens die heersen onder Amsterdammers over het coronavirus. Maar ze doen dat onder valse voorwendselen. Want de maskers bieden helemaal geen bescherming tegen virussen, zo zegt een woordvoerder van het RIVM. "We raden alleen medisch personeel aan om mondkapjes te gebruiken. Voor burgers heeft dat geen zin en al helemaal niet als het gaat om mondkapjes van de Gamma."

'Alleen voor toeristen'

AT5 ging bij de apotheken langs voor tekst en uitleg. Een medewerker vertelt dat de stofmaskers van de Gamma zijn ingeslagen, omdat er veel vraag was naar mondkapjes. "De enige die ze nu nog heeft, is de Gamma. Wij hebben ze alleen voor toeristen. We hebben geen opties meer." Voor een stofmasker was de verslaggever vandaag 5 euro kwijt, gisteren was dat zelfs nog 8 euro.

Een andere apotheek verkoopt de stofmaskers zelfs voor 15 euro per stuk. Dat is meer dan tien keer zoveel als je bij de Gamma voor een stofmasker betaalt. "Omdat hier hele bussen met Chinezen binnenkwamen in januari. Die wilden allemaal graag een masker hebben. We hebben toen geprobeerd overal maskers vandaan te halen", vertelt een medewerker. "Niet omdat het onze 'core business' is, maar gewoon omdat wij dachten: nou, zij willen graag een masker. Het is een soort schijnveiligheid. Als ze het willen, dan hebben wij het."