Meer camera's, agenten en dranghekken: zo moet Bussumse kermis 'gewoon' gezellig blijven

BUSSUM - Hoge masten met camera's om de boel in de gaten te houden, veel agenten, boa's en andere beveiligers en afgezette plekken. Deze maatregelen moeten er allemaal genomen worden om er voor te zorgen dat de voorjaarskermis in Bussum volgende week 'gewoon' een leuk feestje wordt. De laatste paar keer liep de kermis volledig uit te hand.

De laatste jaren gaat het steeds mis tijdens de Bussumse kermis. Twee jaar geleden raakte een groep van tweehonderd jongeren slaags. De politie moest de jongeren uit elkaar drijven, maar kon niet voorkomen dat er een paar rake klappen vielen. Er werd zelfs een onderzoek gedaan naar twee aanrandingen. Een half jaar later was het nog een keer raak. Hoewel er toen al extra politie was ingeschakeld, ging het weer mis.

De rellen zorgden voor veel ophef. De ergernis was zo groot dat zelfs burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren zich hardop afvroeg of er überhaupt nog wel een kermis moest komen. Zover kwam het uiteindelijk niet, maar er kwam wel een heel pakket maatregelen om er voor te zorgen dat de kermis voortaan rustig zou verlopen.

Veel maatregelen

Volgende week staan de botsauto's, zweefmolen, schiettent en andere attracties weer op het plein voor het Bussumse gemeentehuis voor een heel weekend kermispret. Grote masten met camera's houden vooral het gebied rond de kermis - waar het vorige keer dus goed mis ging - scherp in de gaten. Er staan vier van zulke masten met elk twee camera's. Er worden doorlopend opnames gemaakt, maar deze worden alleen bekeken als er ongeregeldheden zijn.

Rond de kermis zelf worden dranghekken geplaatst, zodat de kermis maar één ingang heeft. Ook wordt de verlichting in aangrenzende straten feller gezet, lopen er op de kermis zelf continu twee beveiligers rond en zijn er dus meer agenten, boa's en jongerenwerkers rondom het kermisterrein om eventuele relschoppers meteen tot de orde te roepen.

