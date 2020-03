British School of Amsterdam morgen weer open na sluiting om coronavirus

AMSTERDAM - De drie vestigingen van The British School of Amsterdam gaan morgen weer open. De school was twee dagen dicht nadat een coronabesmetting was vastgesteld bij een ouder van een leerling.

De schoolleiding besloot alle vestigingen te sluiten, zonder daar een advies van de GGD voor te hebben gekregen. De besmet geraakte ouder was namelijk niet op een van de schoollocaties geweest. De GGD adviseerde daarom juist om de school gewoon open te houden.

"Veiligheid is heel belangrijk voor ons. Daarom nemen we het zekere voor het onzekere en sluiten we de deuren van alle locaties", zei schooldirecteur Paul Morgan maandag over het besluit. De school wilde extra informatie over maatregelen rond het virus verzamelen en alle locaties grondig laten reinigen. Ook dat laatste was volgens de GGD niet nodig omdat er op de school geen risico op verspreiding bestaat.

Vandaag werd bekend dat het aantal coronabesmettingen in de stad verdubbeld is naar acht. Vergeleken met steden als Tilburg en Breda, waar respectievelijk 29 en 27 mensen besmet zijn geraakt, is dat een relatief laag ziektecijfer.