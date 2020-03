British School of Amsterdam dicht na coronavirus bij ouder van leerling

De drie vestingen van de British School of Amsterdam in Amsterdam-Zuid zijn vandaag gesloten nadat een ouder van een leerling positief is getest op het coronavirus. Mogelijk zijn locaties morgen ook nog dicht. Voor zover bekend zijn er naast deze ouder geen andere besmettingen.

De school ontving gisteren het bericht van de GGD over de positieve test van een ouder. "Veiligheid is heel belangrijk voor ons", zegt schooldirecteur Paul Morgan. "Daarom nemen we het zekere voor het onzekere en sluiten we de deuren van alle locaties."

Eigen initiatief

De school heeft de beslissing op eigen initiatief genomen en niet op advies van de GGD. De ouder heeft het virus opgelopen in Noord-Italië. Diegene is niet op een van de locaties geweest sinds die het virus heeft.

Morgan wil vandaag en mogelijk morgen gebruiken om meer informatie over het virus te krijgen van de GGD zodat er maatregelen kunnen worden genomen. De school wordt in ieder geval extra goed schoongemaakt, zegt de schooldirecteur.

Op de British School of Amsterdam krijgen leerlingen les in de leeftijd van drie tot achttien jaar.

'Geen reden voor grote onrust'

Vrijdag zei burgemeester Halsema dat er geen reden tot grote onrust is in Amsterdam. Volgens haar werken zorgverleners hard, maar kunnen ze de situatie goed aan.