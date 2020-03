Organisator over afblazen darttoernooi: "Ik ben niet met het geld weggelopen"

HOORN - Het United International Open Darts had een toernooi moeten worden met internationale topdarters, maar eindigde in een drama. Een week voor de start van het evenement werd het evenement afgelast. Inmiddels is de organisatie failliet verklaard met veel gedupeerden als gevolg.

Er zouden enkele honderden darters meedoen. Er was een flinke prijzenpot en er waren punten voor de wereldranglijst te verdienen. Die ranking bleek weinig meer waard door gedoe bij de internationale dartbond BDO. Het WK wordt niet meer erkend en hiermee blijft de inschrijving achter. Toen het bekend werd, trokken volgens organisator Cor Smit ook sommige sponsoren zich terug. "We hebben tot het laatst geprobeerd het toernooi nog te redden. Maar het lukte niet meer. We konden niets anders meer dan de stekker eruit trekken."



Het leidde tot boze reacties bij de darters van wie sommingen flink wat kosten hadden gemaakt voor bijvoorbeeld vliegtickets en hotels. Anca Zijlstra, de nummer 26 op de ranking van de vrouwelijke dartscompetitie WDF is duidelijk in haar commentaar: "Hij heeft mensen echt belazerd. Ik heb geprobeerd de organisatie te helpen en mensen te enthousiasmeren, onder meer in Engeland. Die hebben toen anderhalve week voor het toernooi nog 435 euro voor onderkomen en deelname overgemaakt." Vooral ook het gebrek aan communicatie maakt haar boos. "Hij laat niks van zich weten, nul! Ik voel me vreselijk."



Ook hotel-eigenaar en hoofdsponsor Jurriaan Berkhout heeft de ontwikkelingen met verbazing gevolgd. "Vooral dat we er zelf achter moesten komen steekt. Hij heeft ons niet gebeld, en andere sponsoren idem dito. Dat vind ik een kwalijke zaak." Hoeveel geld hij precies betaalt wil hij niet zeggen. "Wat voor de één veel is, is voor ander acceptabel. Het is voor iedereen vervelend. We hebben gesommeerd ons geld terug te geven. We wacht af wat de curator gaat doen."



Naast het sponsorgeld, wordt Berkhout financieel bovendien dubbel getroffen. Want door het afblazen van het toernooi annuleerden de darters ook hun kamer in zijn hotel.



Ook Carlo Ursem kan over de problemen meepraten. En dat terwijl de de eigenaar van een dartswinkel uit Lutjewinkel niet eens betrokken is bij het toernooi. Omdat zijn winkel opdook als je zocht naar het toernooi via Google kreeg de man meerdere doodsbedreigingen. En daar baalt ook organisator Cor Smit flink van.