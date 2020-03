Winkelier met de dood bedreigd na afgelasten darttoernooi: "Jouw kist zal twee meter zijn"

LUTJEWINKEL - "Jouw kist zal twee meter zijn, maar jouw kleine past in een kleiner kistje." Carlo Ursem van dartwinkel Helios Darts Supply uit Lutjewinkel heeft het er nog moeilijk mee. Ursem en zijn familie zijn met de dood bedreigd, nadat het United International Open Darts darttoernooi, afgelopen weekeinde in Zwaag, op het laatste moment is afgelast. Gedupeerden die hun geld terug wilden kwamen verhaal halen, maar de winkelier uit Lutjewinkel heeft helemaal niets met het toernooi te maken.

Omdat Cor Smit, de organisator van het darttoernooi, met de noorderzon is vertrokken, beginnen gedupeerden te zoeken op internet. "Ze kwamen via Google automatisch bij mijn winkel uit," vertelt Carlo Ursem aan NH Nieuws.

Tientallen boze berichten en bedreigingen kwamen binnen via de telefoon, maar ze zouden ook wel even naar de winkel komen: "Engelsen die wel even over zouden komen om de zaak te verbouwen. Ik heb acht boze Friezen hier binnen gehad. Of ze koffie wilden, vroeg ik nog aan de telefoon. Toen begonnen ze toch te schelden. Al gauw werd duidelijk dat ze geld kwamen halen. Gelukkig is het goed gekomen."

Volgens Ursem zijn de gedupeerden uit alle hoeken van Europa voor honderden tot duizenden euro's gedupeerd. "Het prijzengeld is weg, deelnemers hebben hotelkosten en reiskosten gemaakt. Ze zijn alles kwijt. Ik zou graag iets voor ze willen doen, maar ik krijg de organisator van het toernooi ook niet meer te pakken. Hij is gevlucht."

Ursem heeft er slecht van geslapen. "Ik ben een grote vent, voor mezelf ben ik niet zo bang, maar toen ze over mijn kinderen begonnen toen heb ik 's avonds wel even liggen denken van: Wat als er iemand zo gek is en het in zijn hoofd haalt om echt te gaan zoeken naar mij en mijn kinderen."

Positiviteit

Carlo Ursem doet geen aangifte bij de politie, want hij wil het zo snel mogelijk vergeten en doorgaan met zijn werk: "Heel gauw vergeten deze ellende. We zijn bezig met een nieuwe kledinglijn van onszelf en er ligt een enorme order voor shirts die ik heb ontworpen voor de Afrikaanse darter Devon Petersen. Genoeg positiviteit in het vooruitzicht."