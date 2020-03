Victor Ramler bereidt zich voor op 'thuiswedstrijd' WK schaatsen voor studenten

"Ik kom hier al sinds ik kan schaatsen. Dat zal vanaf een jaar of drie á vier zijn geweest", weet Ramler zich te herinneren. Hij groeide letterlijk naast de deur van de ijsbaan op. "Dus dan ga je al snel even een dagje schaatsen hier. Een openluchtbaan heeft, ondanks dat het niet altijd het beste ijs is, wel iets extra's. Als het nul graden is met een strakblauwe lucht, dan is het het allerlekkerst om hier rondjes te schaatsen."

Vijf onderdelen

Ramler zelf komt op liefst vijf onderdelen in actie. Op de 1500 meter, de 5000 meter, de 10000 meter, de massastart en de ploegenachtervolging mag hij zijn kwaliteiten tonen. "Ik denk dat ik op de langere afstanden wel een goede kans heb om het podium te halen", zegt hij daarover. "We gaan natuurlijk voor die eerste plek."

Bekijk bovenstaande video voor een volledige reportage over Ramler.