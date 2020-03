Afmeldingen WK schaatsen voor studenten door coronavirus

Afghanistan heeft zich ook moeten afmelden vanwege problemen met de reispapieren. "Dat is zonde, want het zou voor het eerst zijn dat Afghanistan mee zou doen aan een internationaal schaatsevenement." Ondanks deze tegenvallers staan er 76 deelnemers uit 17 landen bij het WK schaatsen voor studenten aan de start.

De organisatie heeft maatregelen getroffen in verband met het coronavirus. "Bij aankomst op Schiphol krijgen de delegaties een korte vragenlijst die ingevuld moet worden. Als daaruit blijkt dat sporters uit risicogebieden komen, wordt hun temperatuur gemeten. Uiteraard blijven we hen dagelijks controleren op symptomen."

Febo

Tai Wei-Lin uit Chinese Taipei is al een week in Nederland. "In zijn land is het op dit moment te warm om te schaatsen, dus hij is hier om zich voor te bereiden op het wereldkampioenschap. Hij heeft het erg naar zijn zin en is met andere schaatsers al meerdere keren naar de Febo geweest", aldus Wijntjes.

Het WK schaatsen voor studenten wordt van 10 tot 13 maart gehouden in Amsterdam. De bekendste deelnemes is olympisch kampioene Esmee Visser uit Beinsdorp.