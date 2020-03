Tweede coronabesmetting in Amstelveen

AMSTELVEEN - In Amstelveen is een tweede geval van coronabesmetting ontdekt. Dat heeft het RIVM laten weten via de website.

De GGD Amsterdam-Amstelland kan het tweede geval nog niet bevestigen en verwijst door naar de gemeente Amsterdam die alle besmettingen in de regio in kaart brengt en later met het nieuws naar buiten komt.

RIVM

De eerste persoon die besmet is geraakt met het coronavirus werkt in het OLVG in Amsterdam en was in een van de risicogebieden geweest. Daarna heeft degene nog vier dagen doorgewerkt op twee locaties van het ziekenhuis. De patiënt verblijft in thuisisolatie.